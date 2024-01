Mc Batata, hoje, aos 63 anos, e em 1990, época do lançamento do rap da Feira de Acari - Divulgação

Publicado 25/01/2024

Há um tempo o senhor Hamilton da Silva Lourenço foi até a Feira de Acari e comprou um fogão. Seria algo corriqueiro em um domingo na Zona Norte do Rio de Janeiro, não fosse a ironia de aquele senhor de 63 anos ser o responsável por imortalizar no imaginário carioca a compra do eletrodoméstico naquele local.

Intérprete do rap ‘Feira de Acari’, o MC Batata já não tem mais o fogão que comprou, mas está revoltado com a possibilidade de não poder adquirir outro com a decisão do prefeito Eduardo Paes de acabar com o comércio que funciona aos domingos na Avenida Pastor Martin Luther King.

“Ele ta fazendo besteira em acabar com uma feira que é tradição de mais de 30 anos no Rio de Janeiro. Eles estão dizendo que o problema é que lá vende produto roubado. Po, todo mundo sabe disso há 35 anos e só viram isso agora? O Rio sofrendo com muitos problemas e o cara preocupado com a Feira de Acari?”, questionou MC Batata.

O decreto proibindo o funcionamento da feira foi publicado no Diário Oficial do município da última terça-feira. A decisão foi tomada por Paes em conjunto com o governador Claudio Castro e justificada devido a “origem desconhecida” dos produtos vendidos no local.

O cantor lembrou outras feiras similares pela cidade e questionou se as mesmas também serão proibidas pelas autoridades. “Eu conheço várias feiras com produtos sem nota, ele vai brigar com todas? A feira do rolo, em São Cristóvão, fica ao lado do terminal novo que fizeram (Gentileza). Vão fechar? A feira do Rio Comprido, onde eu moro, funciona há anos. Já tentaram e não conseguiram”, lembrou Batata, que sugeriu que o prefeito conversasse com os comerciantes, antes de acabar com a feira.

“É lógico que há produtos irregulares lá, sem nota fiscal, mas há gente honesta trabalhando também. É preciso dialogar com os trabalhadores honestos de lá”, completou.

Nova versão da música

O fechamento da Feira de Acari também atrapalhou os planos de MC Batata de lançamento de uma nova versão da música, que ocorreria neste primeiro semestre. “Já está toda pronta, faltam alguns detalhes e eu iria lançar agora. Queria fazer um clipe igual ao original, que foi na própria feira”.

A música original foi gravada em 1990 e alcançou sucesso nacional ao ser incluída na trilha sonora da novela Barriga de Aluguel. Mas ao contrário do que se imagina, Mc Batata só deu voz a mesma. A autoria é de um nome conhecido do funk carioca.

“A música não é minha, é do DJ Marlboro com o DJ Pirata. Eles me convidaram para ser a voz. Mas essa nova é 100% minha”, finalizou.