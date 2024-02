Vaso sanitário furtado na estação Ibiapina - Divulgação / Seop

Publicado 01/02/2024 18:08 | Atualizado 01/02/2024 18:25

Rio – Um idoso de 71 anos foi preso por agentes do programa BRT Seguro nesta quinta-feira (1), por furto de um vaso sanitário na estação Ibiapina, na Penha, Zona Norte do Rio. Segundo as imagens do centro de monitoramento da Mobi-Rio, o detido e outro homem entraram no banheiro da estação e, em menos de dois minutos, saíram pela rua com o objeto.

Os agentes identificaram o suspeito e foram até a sua casa, no bairro de Olaria, também na Zona Norte. O idoso foi encaminhado para a 22ª DP (Penha).

