Presentes para Iemanjá serão oferecidos no Arpoador, na Zona Sul do Rio - Divulgação/ Prefeitura do Rio

Publicado 01/02/2024 16:56

Rio - Divindade das águas dos oceanos e dos mares, Iemanjá será festejada nos quatro cantos do Rio de Janeiro neste 2 de fevereiro, dia consagrado à orixá. Depois da estreia no ano passado com dez mil pessoas, o Arpoador, na Zona Sul, volta a ser palco da festa em homenagem à dona de todas as cabeças das 15h às 22h. Na Região Central do Rio, o Afoxé Filhos de Ghandi realiza seu tradicional presente à Iemanjá em um cortejo até a Praça Mauá. O Mercadão de Madureira e o Píer do Quebra-Mar, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, também terão homenagens à Rainha do Mar.

A celebração no Arpoador vai reunir Samba de Caboclo, Nina Rosa, Ogan Bangbala, Afoxé Filhas de Ghandy, Jongo do Vale do Café, Tião Casemiro, Ogan Kotoquinho, Pai Dário, Companhia de Aruanda, Orin Dudu, Iza Diordi, Ilê Axé Onixêgun e o músico Marcos André, o idealizador desta celebração, além da Feira Crespa, que vai levar gastronomia, roupas e acessórios. O festejo conta com recursos da Prefeitura do Rio por meio do edital Pró-Carioca - Programa de Fomento à Cultura Carioca.



"A festa para Iemanjá era uma tradição antiga inventada pelos terreiros nas areias da Zona Sul, liderada pelo célebre pai de santo e sambista Tatá Tancredo em 31 de dezembro, dia de Iemanjá na umbanda. Poucos sabem que essa foi a origem do costume de passarmos a virada do ano na praia - o que acabou se tornando a maior festa de rua do mundo, assim como a prática de vestir branco, jogar flores no mar e pular sete ondas", diz Marcos André, que mobilizou cerca de 120 mestres, entre líderes religiosos, artistas e filhos de santo, todos integrantes da rede de comunidades tradicionais que ele coordena em Madureira e em quilombos do Estado do Rio.



"Essa celebração é um resgate e reconhecimento da história do Tatá Tancredo. Fico feliz de colaborar para devolver esse espaço no coração da Zona Sul para o povo de santo", completa o idealizador.



A parte gastronômica da festa será garantida pela Feira Crespa, uma ação afirmativa itinerante que tem como objetivos principais a valorização da mulher negra, o fortalecimento de afroempreendedores e da cultura afro-brasileira.



Aos 104 anos, o Mestre Bangbala - Ogan mais antigo do país em atividade e patrono do Dia de Iemanjá no Arpoador, vai conduzir o encontro, junto com Pai Dário, descendente da Casa Branca, primeira casa de candomblé do Brasil e um dos líderes do jongo do Morro da Serrinha.



Todas as oferendas do ritual serão biodegradáveis. A organização pede ao público que não leve plástico, vidro ou madeira. "É uma saudação à Rainha do Mar, à sua morada e às forças da natureza. Somente flores e frutas serão oferecidas nas águas", alerta Marcos André.



Ao final, o público será convidado para um mutirão de limpeza das areias, calçadão e pedra do Arpoador. O cortejo terá início às 15h, aos pés da estátua de Tom Jobim, de onde o público sairá com as oferendas para Iemanjá. Confira a programação detalhada ao fim deste texto.



Afoxé Filhos de Ghandi realiza tradicional Presente de Iemanjá

Já o Afoxé Filhos de Gandhi vai realizar o tradicional Presente de Iemanjá, na Praça Mauá, promovido há 48 anos. O evento começa às 6h, na sede do grupo, na Gamboa, com um café da manhã gratuito na alvorada para 300 pessoas. Às 7h começa o toque de tambores com ritmos de todos os orixás, começando por Exú e finalizando com Oxalá.



Em seguida, às 9h, sai o cortejo ao som de cantos tradicionais até a Praça Mauá, percorrendo um total de 1,4 km de distância a pé, com o balaio cheio de presentes em oferecimento à Iemanjá. A embarcação partirá pelas águas da Baía de Guanabara, a uma distância de aproximadamente 1 km da costa, onde é realizada a cerimônia e a oferta dos presentes junto ao mar.



Essa celebração também terá oferendas biodegradáveis. A própria confecção do balaio é de folhas naturais trançadas, bem como os produtos que irão compor os diversos balaios e barquinhos para as entregas das casas de santo e do grande público.



A festa continua na Praça Mauá, onde será oferecido um almoço gratuito comunitário para 300 pessoas, apresentações musicais até 20h com participação de personalidades convidadas e quatro grupos de afoxés da "União dos Grupos Afros, Afins e Fazedores de Cultura Preta do Estado do Rio de Janeiro", fundada em 2023. Também será realizada uma feira cultural de gastronomia africana e artesanato. A organização prevê a participação de aproximadamente 2 mil pessoas. O Afoxé Filhos de Ghandi fica na Rua Camerino, 9, na Gamboa, Região Portuária do Rio.

Louvação à Iemanjá no Mercadão de Madureira

Um dos maiores polos culturais e religiosos de matriz africana no Rio, o Mercadão de Madureira também vai celebrar a Rainha do Mar, com um cortejo às 11h30 pelas galerias do complexo, onde participantes terão a oportunidade de apresentar pedidos e oferendas à orixá. A caminhada se encerra no altar montado no segundo piso, próximo às escadas rolantes com toques de atabaques e cantigas de saudação dedicadas a Yemanjá, com a presença de líderes religiosos da Umbanda e do Candomblé.



A louvação vai das 12h às 15h. O acesso será pela Avenida Ministro Edgard Romero, 239, em Madureira.



12º Xirê de Yemonja na Barra

O Presente de Iemanjá da Barra, na Zona Oeste, também será realizado em sua 12ª edição pelo ogã Israel Ofarerê no Píer do Quebra-Mar, na Praia dos Amores. A celebração inclui um xirê, shows, feira de negócios e espaço gourmet a partir das 10h. Às 13h haverá falas e expressões culturais. Às 15h os balaios serão levados para a Associação dos Pescadores, que realizarão a entrega dos presentes em alto-mar.

Programação completa do Arpoador:



14h - Concentração do Cortejo na estátua do Tom Jobim



15h - Cortejo com oferendas liderados por Ogan Bangbala, Pai Dário e Ilê Axé Onixêgun



15h30 - Presente para Iemanjá na Pedra do Arpoador



16h30 - Afoxé Filhas de Ghandy, Afoxé Ore lai lai, Ogan Kotoquinho e Yza Diordi



17h - Samba de Roda com grupo Orin Dudu



18h10 - Jongo do Vale do Café, Companhia de Aruanda e Marcos André



18h50 - Roda de Umbanda com Tião Casemiro



19h30 - Nina Rosa e roda de samba



21h - Samba de Caboclo



22h - Encerramento



A Feira Crespa funcionará das 15h às 22h.