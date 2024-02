Publicado 02/02/2024 00:00

Em meio a protestos da oposição contra Milei, FMI libera empréstimo de US$ 4,7 bi para Argentina. Além de apoio financeiro, é importante sinalização de confiança no projeto do governo e chega justamente quando Congresso debate reformas ultraliberais.

Lewandowski assume pasta da Justiça com enorme desafio de conter escalada da violência no Brasil. Antecessores fracassaram e população sofre à mercê da ação cada vez mais ousada de bandidos. Que o combate ao crime seja feito de forma enérgica e eficiente.