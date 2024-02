Nívea Meireles dos Santos, de 26 anos, morreu nesta terça-feira (30) após sofrer acidente em Campo Grande - Reprodução

Rio - Uma câmera de segurança da Avenida Cesário de Melo, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, gravou o exato momento de um acidente entre uma moto e um táxi, que terminou na morte de Nívea Meireles dos Santos, de 26 anos. A jovem estava na garupa da motocicleta quando foi atingida pelo veículo, que teria avançado o sinal. O motorista fugiu sem prestar socorro.

O acidente aconteceu na noite da última quinta-feira (25). Nívea estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Grande e pediu uma moto por aplicativo para voltar para casa. Ao passar pela esquina da Estrada do Cabuçu com a Avenida Cesário de Melo, a moto foi atingida pelo táxi, que teria ultrapassado o sinal do cruzamento.

Câmera flagra acidente que terminou em morte de jovem em Campo Grande

Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/iVtqqbx9fs — Jornal O Dia (@jornalodia) February 1, 2024

A jovem estava sem capacete e foi arremessada para a calçada junto do condutor. O vídeo mostra o taxista fugindo logo em seguida, sem prestar socorro.

Nívea foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste, onde ficou internada por cinco dias, até morrer nesta terça-feira (30). A família autorizou a doação de todos os seus órgãos.

Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.