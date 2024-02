Búfalo era chefe de dois grupos paramilitares em Nova Iguaçu e Belford Roxo - Reprodução

Publicado 01/02/2024 19:14 | Atualizado 01/02/2024 21:47

Rio - O miliciano Jonathan Francisco Mendes, o Búfalo, apontado como líder de dois grupos paramilitares que atuam na Baixada Fluminense, foi preso nesta quinta-feira (01) em uma casa de luxo na Região dos Lagos. Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) cumpriram um mandado de prisão preventiva contra ele por tentativa de homicídio de policiais militares.

Segundo as investigações da especializada, Búfalo seria o líder da Milícia da Grama, que atua nos bairros da Grama, Figueiras, Vila de Cava e Miguel Couto, em Nova Iguaçu, e da 'Milícia de Shangri-lá', que atua no bairro de mesmo nome em Belford Roxo. Ele também seria o braço direito do criminoso Jefferson Constant Jasminn, conhecido como Magrão ou Deco, que está preso desde 2018 e chefiava a Milícia da Grama anteriormente. Jonathan também já foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, e fora investigado por roubo e receptação.

Investigações também demonstraram que a Milícia da Grama tem ligação com a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) na comunidade Buraco do Boi, em Nova Iguaçu. Os grupos criminosos atuam em conjunto na venda de drogas e no roubo de cargas que acontece na região.

A Milícia da Grama é conhecida pela violência com moradores e comerciantes locais. Áudios obtidos durante as investigações para prender Búfalo comprovam que o miliciano ameaçava suas vítimas e cobrava valores absurdos em extorsões.