Alerta Rio registrou chuva na capital em 19 dos 31 dias do mês - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 01/02/2024 19:20

Rio – Com temporais constantes na cidade do Rio, janeiro de 2024 quebrou o recorde de toda a série histórica do Sistema Alerta Rio e se tornou o primeiro mês mais chuvoso do município desde 1997. A capital atingiu a média pluviométrica de 348,9 mm, ultrapassando janeiro de 2013, que registrou 346,8 mm. A média histórica para este mês é 161,1 mm.

Segundo o Alerta Rio, houve registro de chuva na cidade em 19 dos 31 dias do mês. A estação pluviométrica de Anchieta foi a que mais registrou chuva: 612,8 mm, um volume 220% acima da média para aquele equipamento de medição, de 190,6 mm.

A média mensal de 348,9 mm de janeiro de 2024 é a terceira maior já contada pelo Alerta Rio entre todos os meses do ano, perdendo apenas para dezembro de 2009 (359,7 mm) e abril de 2010 (350,7 mm).

A meteorologista-chefe do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco, apontou fatores que causaram mais chuvas do que o normal no município: "Anomalias positivas da temperatura da superfície do mar no Oceano Atlântico Sul favoreceram a formação e atuação de sistemas de baixa pressão sobre o oceano, próximo ao estado do Rio de Janeiro. A tendência é de que fevereiro seja mais um mês com temperaturas acima da média, por conta da continuidade da fase positiva do ENOS (El Niño)", disse.

Confira os maiores acumulados por estação em janeiro de 2024

1) Anchieta: 612,8mm - 220% acima da média (190,6mm);

2) Alto da Boa Vista: 525,6mm - 129% acima da média (229,5mm);

3) Irajá: 504,6mm - 196% acima da média (170,7mm);

4) Av. Brasil/Mendanha: 478,6mm - 154% acima da média (188,7mm);

5) Rocinha: 444,8mm - 165% acima da média (168,1mm).