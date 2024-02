O suspeito ficou preso e vai responder pelo crime de furto - Divulgação/Guarda Municipal

O suspeito ficou preso e vai responder pelo crime de furtoDivulgação/Guarda Municipal

Publicado 01/02/2024 21:20 | Atualizado 01/02/2024 21:49

Rio - A guarda municipal prendeu um homem de 48 anos, nesta quinta-feira (01), suspeito de furtar um lubrificante íntimo no valor de R$ 79 de uma farmácia na Rua Domingos Lopes, em Madureira, na Zona Norte do Rio. O criminoso tinha diversas passagens, incluindo uma por estupro.



De acordo com o registro na delegacia, um funcionário escutou o alarme soar, mas não conseguiu impedir a saída do homem. Em seguida, os funcionários da loja mostraram as imagens a vendedores ambulantes da região, que o reconheceram e conseguiram segurá-lo. Os ambulantes acionaram os guardas municipais, que levaram o suspeito para a 29ª DP (Madureira).

O preso responderá por furto. De acordo com o registro da ocorrência, o suspeito já tinha 15 passagens por crimes como furto, ameaça e estupro.