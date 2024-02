Publicado 02/02/2024 00:00

Na Manchete, Vacina contra a dengue começa a ser distribuída na próxima semana

Em Rio, Janeiro bate recorde de chuvas na cidade

Homem acusado de matar e enterrar a ex no quintal de casa, em Caxias, é preso

Na volta às aulas, escolas adaptam cantinas e vetam delivery

No D, Carolina Dieckmann anuncia saída da Globo

Em Carnaval, Beija-Flor aposta em estética grandiosa para o desfile

No Caderno Show & Lazer, Blocos tomam conta do Rio no último fim de semana antes do Carnaval

No Ataque, Botafogo oficializa contratação de Luiz Henrique por R$ 197 milhões

Fluminense goleia o Bangu de virada por 4 a 1