As escolas escaladas para o Carnaval da Solidariedade no Hemorio são Mangueira, Beija-Flor e Imperatriz Leopoldinense. Raul Santana

Publicado 01/02/2024 17:49

Rio - O Hemorio inaugurou, nesta quarta-feira (31), a campanha de doação de sangue “Samba no Pé, Saúde na Cabeça”, organizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). Na ação, os componentes de três escolas de samba do grupo especial se apresentam na unidade do Centro do Rio para incentivar a doação. As escolas escaladas para o Carnaval da Solidariedade no Hemorio são Mangueira, Beija-Flor e Imperatriz Leopoldinense.



A escola verde e rosa do Carnaval carioca, marcou presença nesta quarta (31) às 9h da manhã. Na sexta-feira (02), quem dita o ritmo na unidade é a Beija-Flor, às 10h. Já na segunda-feira (05), a atual campeã, Imperatriz Leopoldinense, fecha as apresentações, também às 10h.



A campanha tem como objetivo garantir o abastecimento do estoque nesse período crítico para a unidade, que é o Carnaval. Historicamente, há queda nas doações em época de festejos. Por isso, é muito importante garantir que os estoques estejam abastecidos para dar suporte às pessoas que precisam e permitir que a população possa comemorar tranquilamente.



Campanha “Samba no Pé, Saúde na Cabeça”



Local: Hemorio

Endereço: Rua Frei Caneca, 8 - Centro, Rio de Janeiro



Programação:



02/02 - 10h - Beija-Flor

05/02 – 10h - Imperatriz Leopoldinense