Mulher e mãe de David Martins do Carmo se emocionaram durante a cerimôniaRenan Areias / Agência O Dia

Rio - David Martins do Carmo, de 35 anos, foi enterrado na tarde desta quinta-feira (1), no Cemitério da Pechincha, na Zona Oeste do Rio. Abalados, familiares e amigos estiveram presentes para se despedir do rapaz, que foi encontrado esquartejado na Gardênia Azul.

DIA que Davi estava a caminho da igreja com o filho quando foi abordado por Ana Cristina, mãe da vítima, contou aoque Davi estava a caminho da igreja com o filho quando foi abordado por criminosos que teriam o confundido com o estuprador

"Pediram para ele desbloquear o celular, mas acho que ele não conseguiu, ficou nervoso e fizeram essa atrocidade com ele. Meu filho não era bandido, trabalhava com obra e frequentava a igreja", disse Ana.

Na terça-feira, o corpo foi encontrado sem a cabeça e os braços ao lado de uma boneca. "Vi gente falando que ele era viciado e estuprador, mas podem ter confundido porque ele era trabalhador e nunca fez mal a ninguém. Eu espero que as autoridades se comovam e tragam segurança pra gente porque estamos largados", completou a mãe.

A investigação está em andamento pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para identificar a autoria do crime e esclarecer os fatos.