Os novos alunos devem ficar atentos ao passo a passo para a emissão da 1ª via do Passe EscolarDivulgação/Riocard

Publicado 06/02/2024 11:18

Rio - Os estudantes que ingressaram este ano na rede municipal de educação do Rio já podem solicitar o Riocard Escolar. Com o reinício das aulas, nesta segunda-feira (5) a recomendação é que os alunos não deixem para a última hora e garantam com antecedência o acesso gratuito ao transporte público por ônibus.



Os novos alunos devem ficar atentos ao passo a passo para a emissão da 1ª via do Passe Escolar. Após a confirmação da matrícula em uma escola municipal, os estudantes já podem procurar uma das lojas com atendimento à gratuidade da Riocard Mais (Campo Grande, Carioca, Méier ou Siqueira Campos).



Na loja, será feita uma foto do aluno, e os seguintes documentos devem ser apresentados, de acordo com o Decreto Municipal 46.852/2019:



Documento de identificação oficial com foto ou certidão de nascimento (se for menor, o original); CPF – original, se possuir; Declaração escolar original, carimbada e assinada pelo diretor, com validade de 30 dias; e comprovante de residência original (conta de água, luz, gás ou telefone) dos últimos 90 dias;



Atenção: Cópias dos documentos não serão aceitas, e a presença do estudante é obrigatória. Caso o aluno ainda não assine, deverá estar acompanhado do responsável (pai ou mãe, avô ou avó), que deve apresentar o seu documento de identificação original com foto. Se for avô ou avó, o documento do aluno deverá ser obrigatoriamente a certidão de nascimento original.



Com a confirmação de todos os dados, o cartão é confeccionado e entregue na hora ao estudante. É importante lembrar que o Passe Escolar é um benefício pessoal e intransferível, sendo proibido seu uso por outra pessoa que não seja o titular do cartão de gratuidade.



Cartões reativados



Já os alunos que renovaram este ano a matrícula devem continuar utilizando o mesmo cartão Passe Escolar. Não é necessário solicitar um novo, a não ser em casos de mau funcionamento ou perda. Os cartões serão reativados automaticamente no início das aulas.



Em 2023, mais de 150 mil cartões foram utilizados por estudantes municipais, que realizaram mais de nove milhões de viagens gratuitas ao longo do ano no sistema de ônibus na cidade do Rio.



Rede estadual



Para os estudantes que estão matriculados na rede estadual de educação, já é possível solicitar o Vale Educação. O aluno pode procurar a secretaria da sua escola para captura da foto e o envio da solicitação à Riocard Mais.



Se preferir, pode acessar o Site do Aluno e informar os dados pedidos pela Secretaria de Educação. No primeiro acesso ao site, será enviado um e-mail com o link para prosseguimento do cadastro (é importante que o e-mail cadastrado na escola esteja correto).



Atenção: O aluno deve incluir uma foto somente do rosto, sem acessórios e com fundo claro.