Movimentação no Pontal, Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (6)Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 06/02/2024 12:27 | Atualizado 06/02/2024 15:43

Rio – Banhistas aproveitaram o tempo com calor nesta terça-feira (6), por volta dos 30ºC, e foram às praias. Na Praia do Pontal, Recreio dos Bandeirantes, com um mar calmo e águas transparentes, pessoas nadaram e aproveitaram para tomar banho de sol em toda a extensão da areia até a Pedra da Macumba.

Após uma terça-feira (6) com calor, céu parcialmente nublado e tempo firme, a quarta-feira (7) deverá ser de céu aberto e temperatura estável no Rio, com mínima de 19º e máxima de 35ºC. As informações são do Sistema Alerta Rio, da prefeitura.

Ainda nesta terça, a temperatura pode chegar a 34°C.

Na quinta-feira (8), o dia deverá ficar nublado, com temperaturas entre 20ºC e 34ºC. Ainda segundo o sistema da prefeitura, porém, não há indicação de chuva e o vento será de fraco a moderado.

Na sexta-feira (9) e no sábado (10), no entanto, o Rio pode receber pancadas de chuvas isoladas durante a tarde e noite, com ventos moderados a fortes. A temperatura mínima será de 20ºC e a máxima, de 36º, em ambos os dias.