Baleia ficou presa entre as pedras da Praia Grande Marcelo Gah / Funtec Ambiental

Publicado 27/02/2024 14:25 | Atualizado 27/02/2024 16:04

Rio - Uma baleia foi resgatada na Praia Grande, em Arraial do Cabo, Região dos Lagos, na segunda-feira (26). O animal, da espécie Bryde, ficou preso em uma área cercada por pedras, conhecida como Ponta da Cabeça, e foi retirado por um grupo formado por pescadores, turistas e bombeiros do posto guarda-vidas local.



Vídeo gravado pelo especialista em drones Marcelo Gah, do projeto Mar de Baleias, da Fundação Municipal de Meio Ambiente, Pesquisa, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer de Arraial do Cabo, mostra que houve a necessidade de usar uma corda e um barco para que a baleia fosse puxada para fora de um beco, cercado de pedras. Ela estava se debatendo e havia se machucado ao tentar sair.

Veja o vídeo:

Baleia presa entre pedras é resgatada na Praia Grande, em Arraial do Cabo. Dronemaker flagrou momento em que um grupo de pescadores, turistas e bombeiros do posto guarda-vidas se juntaram para salvar o jovem animal nesta segunda (26).



De acordo com a Prefeitura de Arraial do Cabo, o grupo utilizou técnicas de pesca, para conseguir afastar a baleia das áreas rochosas, permitindo sua orientação para mar aberto.



"Embora tenha sofrido ferimentos significativos, permanece a esperança na recuperação deste resistente animal", escreveu o município nas redes sociais.



Ainda segundo o órgão, durante o verão as baleias buscam a costa de Arraial para alimentação e reprodução, principalmente na temporada de lulas.



A prefeitura aproveitou o caso para alertar que esse tipo de resgate é perigoso. "Pedimos às cidades vizinhas e banhistas que fiquem atentos aos animais feridos, reportando imediatamente às autoridades competentes. O incidente teve um desfecho positivo, mas alertamos para as possíveis consequências".



Ao avistar animais encalhados a recomendação é evitar a aproximação, que pode ser arriscada tanto para o animal quanto para o banhista.