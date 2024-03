Centro Integrado de Comando Móvel da Polícia Militar será empregado em eventos - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 11/03/2024 10:24 | Atualizado 11/03/2024 10:41

Rio - O governador Cláudio Castro entregou à Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira (11), o Centro Integrado de Comando Móvel. Trata-se de um caminhão adaptado com equipamentos de ponta com capacidade para transportar carga de 26,5 toneladas. A cerimônia de entrega foi feita no Estádio Célio de Barros, no Maracanã, Zona Norte do Rio.

Cláudio Castro pontuou que o Centro Integrado de Comando Móvel faz parte doprocesso de modernização da Segurança Pública do Rio de Janeiro com emprego de tecnologia e que será fundamental na operação da Polícia Militar durante grandes eventos.

"Fizemos um teste no sábado e no domingo nas semifinais do Campeonato Carioca. Foi um sucesso. Estamos continuando o que viemos fazendo desde o Réveillon e no Carnaval, no processo de monitoramento facial. Estamos em vias de ter um grande show da cantora Madonna, o Rock in Rio e tantos outros grandes eventos", destacou o governador.



O caminhão que servirá de centro de controle dispõe de duas torres de monitoramento e doze câmeras sobressalentes para monitoramento, além de dois drones. "Vai fazer com que a gente tenha capacidade de garantir a segurança em grandes eventos pra que a gente possa continuar colocando o Rio de Janeiro nessa rota cada vez maior de grandes eventos, de turismo, de cultura e eventos esportivos", pontuou o governador do Estado do Rio.

Com investimento de R$ 8,6 milhões, o carro-comando tem câmera térmica, câmeras de alta resolução, posições de operadores com 12 monitores, sala de crise, tela interativa de toque e integração com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, além de controle de acesso por reconhecimento facial, entre outros equipamentos.

O novo comando móvel receberá imagens em tempo real de aeronaves tripuladas, câmeras instaladas em vias públicas e drones. O secretário da PM, coronel Luiz Henrique Pires reforçou que a aquisição faz parte do processo de reestruturação da corporação. "Com integral apoio do Governo do Estado, estamos ampliando em larga escala o emprego de tecnologia na área de segurança", explicou o secretário da PM.



O equipamento não vai aposentar os dois atuais carros-comando da Polícia Militar, adquiridos no início da década passada para operar nos grandes eventos, como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Revitalizados e adaptados para abrigar as novas tecnologias, os veículos continuarão sendo empregados na Operação Verão, no apoio logístico ao policiamento de eventos esportivos e culturais, tanto na capital como no interior do estado.

Confira relação completa de equipamentos abaixo:

• 2 drones de longo alcance, com câmera de zoom com capacidade de aproximar o alvo em até 200 vezes e câmera térmica



• 1 mastro telescópico para elevação de câmera



• 1 câmera térmica de longo alcance



• 6 câmeras de alta resolução



• 12 câmeras móveis com pórticos e rede de comunicação móvel



• 6 posições de operadores com dois monitores de 42 polegadas cada



• Sala de Crise com mesa de reunião para seis pessoas e tela interativa de toque



• Servidor de imagens para envio dos vídeos das câmeras do caminhão ao CICC, permitindo a utilização de dispositivo de reconhecimento facial e de placas



• Gerador principal e backup para permitir funcionamento ininterrupto



• Controle de acesso por reconhecimento facial.