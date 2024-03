Tamires Mendonça foi encontrada morta no sábado (9) - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 11/03/2024 20:26

Rio – A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou um inquérito para investigar a morte de Tamires da Silva Mendonça, de 24 anos, na comunidade do Rato Molhado, no bairro do Sampaio, na Zona Norte, no sábado (9). O assassinato de um homem, ainda não identificado, que teve o corpo carbonizado, no Engenho Novo, Zona Norte, no domingo (10), também é alvo de apuração. A Polícia investiga se há relação entre os dois casos.

De acordo com relato de testemunhas, Tamires teria sido morta e enterrada pelo namorado, que após o crime teria sido queimado vivo pelo 'Tribunal do Tráfico'. No entanto, uma conhecida da vítima fez uma postagem nas redes sociais afirmando que a jovem teria sido morta por um conhecido que realizava uma obra em sua propriedade. Os motivos do assassinato ainda são desconhecidos, assim como o paradeiro do acusado.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um homem com o corpo em chamas no meio de uma rua. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que encontrou o corpo na Rua Dois de Maio, no Engenho de Dentro.

A ideia de que o homem teria sido morto a mando dos traficantes não foi confirmada pela Polícia Civil. A corporação se limitou a informar que as investigações estão em andamento para elucidar os dois casos.