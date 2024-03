PM parabeniza miliciano sob custódia em hospital - Reprodução

Publicado 11/03/2024 20:27

Rio - A Corregedoria da Polícia Militar abriu um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar dois sargentos da corporação que aparecem em um vídeo - que viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (11) - cantando 'Parabéns a você' para um miliciano hospitalizado sob custódia no Hospital Municipal Pedro II, localizado em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Ao fim da investigação, ambos podem ser expulsos da corporação.

Veja o vídeo:

"Os agentes que aparecem na filmagem já foram identificados e conduzidos à 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (2ª DPJ) para que sejam adotadas as medidas disciplinares que o caso requer. Os agentes serão submetidos a um Procedimento Administrativo Disciplinar que poderá resultar na exclusão dos militares dos quadros da Corporação. Cabe ressaltar que o comando da corporação não compactua com desvios de conduta ou crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos", informou a PM.

O aniversariante, identificado como Jean Arruda da Silva, foi baleado na quinta-feira (7), durante uma operação conjunta das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal que resultou na detenção de 15 homens ligados ao “bonde” da milícia, liderado por Luís Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho. Os outros dois detidos que aparecem nas imagens são Wallace Oliveira Balbino e Driel Azevedo de Araújo.A 'festa surpresa' incluiu bolo e refrigerante de uva. Num momento do vídeo, um dos policiais pede para Jean bater palma. Além de algemado, ele estava com a mão enfaixada. O miliciano recebeu alta hospitalar na tarde desta segunda-feira.Após informações do setor de inteligência da Polícia Civil, os agentes conseguiram interceptar o grupo na Avenida Brasil, no bairro de Campo Grande, na altura do viaduto Engenheiro Oscar de Brito. Os milicianos haviam saído de uma comunidade em Santa Cruz e seguido para a favela da Carobinha, em Campo Grande . Quando voltavam para Santa Cruz, foram pegos pela polícia, que estava de tocaia.Nove homens foram presos e encaminhados à Cidade da Polícia, enquanto seis ficaram feridos e um conseguiu fugir. Todos os baleados foram levados ao Hospital Pedro II. Ao longo de quinta-feira, três deles receberam alta e se juntaram aos presos.Na ação, 12 fuzis, sete pistolas, incluindo uma pistola com o brasão da polícia de Miami, 1.593 munições, 58 carregadores de fuzil, 18 carregadores de pistola, duas granadas, 18 coletes balísticos, alguns com placas balística, e com identificações da PM e da Core, 20 celulares, e cinco veículos roubados e clonados foram apreendidos.