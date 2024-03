Publicado 12/03/2024 00:00

Direita mostra força, vence socialistas e irá governar Portugal. Eleição escancara frustração do povo com política atual. Recentes casos de corrupção, aumento na inflação, crise habitacional e falhas na saúde pública estão entre causas do descontentamento.

Ditadura da Venezuela prende mais um líder de campanha da opositora Maria Corina. Já são quatro dirigentes detidos. É evidente que eleições não serão justas. Só não vê quem não quer. Estar ao lado de Maduro é estar contra a democracia e a liberdade.