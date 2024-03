A ocorrência foi investigada pela 134ª DP (Campos dos Goytacazes) - Divulgação / PCERJ

Publicado 11/03/2024 14:06 | Atualizado 11/03/2024 15:28

Rio – Policiais civis da 134ª DP (Campos dos Goytacazes) prenderam um pai que sequestrou o próprio filho, de 3 anos, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O acusado, que levou o menor para o estado do Mato Grosso, era procurado desde janeiro e foi localizado com a criança no município de Diamantino, no sábado passado (9).

A denúncia foi feita pela mãe, após não receber o filho dentro do período acertado com o pai, há dois meses. Um inquérito policial foi instaurado com a ordem de prisão preventiva do homem.

As buscas foram feitas por policiais civis de Mato Grosso e Rondônia. Eles tomaram conhecimento que o pai era caminhoneiro e estaria fazendo transporte de mercadorias na região. O veículo do suspeito foi localizado e abordado. A criança foi encontrada dentro do caminhão e devolvida à mãe.