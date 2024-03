Gabriel Gomes de Faria está desaparecido desde sábado (9) - Divulgação

Publicado 11/03/2024 19:55

Rio - A Polícia Civil investiga o desaparecimento do adolescente Gabriel Gomes de Faria, de 14 anos, na comunidade Para-Pedro, em Colégio, na Zona Norte. De acordo com familiares, ele foi visto pela última vez no sábado (9).

Segundo relatos de familiares da vítima ao DIA, Gabriel teria sido torturado e assassinado pois estaria repassando informações sobre o tráfico para a Polícia Militar. Os bandidos teriam encontrado denúncias no telefone do adolescente. Ele teria sido esquartejado e o corpo, carbonizado.

Os criminosos teriam se recusado a entregar o corpo de Gabriel e estariam cobrando R$ 5 mil à família. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou o registro, informou ter encaminhado o desaparecimento para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e que a investigação está em andamento.