Prisão foi realizada por agentes da Polícia FederalReprodução

Publicado 11/03/2024 18:18

Rio - Um espanhol, de 60 anos, foi preso nesta segunda-feira (11), em Copacabana, na Zona Sul, por crimes de abuso sexual cometidos em seu país. Ele foi encontrado por agentes da Polícia Federal no restaurante onde trabalhava.

O homem era considerado foragido da Justiça da Espanha e procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) há três anos.

Segundo a PF, a prisão aconteceu em um restaurante próximo à orla de Copacabana e foi realizada por policiais do Núcleo de Cooperação Internacional da PF no Rio de Janeiro (NCI/Interpol), com apoio da equipe do Setor de Capturas Internacionais da PF (Secint).



A justiça espanhola solicitou a prisão para fins de extradição do estrangeiro às autoridades brasileiras e o mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



O homem será encaminhado ao sistema prisional fluminense, onde permanecerá até a extradição definitiva para a Espanha.