Biblioteca Parque Estadual fica na Avenida Presidente Vargas - Arquivo / Agência O Dia.

Publicado 15/03/2024 13:00

Rio - A Biblioteca Parque Estadual, antiga Biblioteca Pública do Rio, completou 151 anos nesta sexta-feira (15), alcançando a marca de um acervo com mais de 170 mil exemplares. Por mês, o local empresta cerca de 900 publicações por mês.

O espaço, que funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, na Avenida Presidente Vargas, 1261, também oferece livros infantis, bistrô, auditório, teatro, sala de dança, estúdio de rádio e laboratórios digitais.

“É um privilégio muito grande poder trabalhar cercada por milhares de livros aqui na biblioteca. Temos um super time, que cuida para que tudo esteja pronto para receber o público de braços abertos, com um atendimento humanizado e técnico, para dar todo o suporte aos amantes da leitura”, destaca a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

Trajetória

Criada em 1873, durante o governo de Dom Pedro II, a então Biblioteca Municipal do Rio de Janeiro teve a Rua Frei Caneca como primeiro endereço. Com a Proclamação da República, passou a se chamar Biblioteca Municipal do Distrito Federal. Após várias transferências, o espaço se estabeleceu na recém-inaugurada Avenida Presidente Vargas. Com a transferência da capital para Brasília, tornou-se a Biblioteca Estadual do Rio de Janeiro.



Em 1984, um incêndio destruiu parte do prédio e do acervo do espaço, que, com auxílio de Darcy Ribeiro, vice do então governador Leonel Brizola, veio a ser reinaugurado três anos depois.



Fechou as portas em outubro de 2008 para reforma, reabrindo em 2014, como Biblioteca Parque Estadual. Durante as obras, um sítio arqueológico foi encontrado no terreno, que pertencia à Igreja de São Gonçalo e Garcia e São Jorge, vizinha do espaço.