Ação do TRE-RJ acontece no Shopping Boulevard, em Vila IsabelDivulgação

Publicado 18/03/2024 12:55 | Atualizado 18/03/2024 12:55

Rio - Ainda com o objetivo de reforçar o cadastramento biométrico dos eleitores, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) vai realizar uma ação de atendimento aos cariocas, com foco na coleta de biometria, a partir desta terça-feira (19), no Shopping Boulevard, em Vila Isabel, na Zona Norte da cidade. Até quinta (21) oito guichês itinerantes vão funcionar de 11h às 16h, no segundo piso do centro comercial, próximo à loja Milky Moo.



A atividade faz parte da campanha '#VemPraBiometria', que acontece em locais públicos de grande circulação, com o objetivo de facilitar a oferta do serviço de cadastramento biométrico. Para participar é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência.



Com a biometria, na hora da votação, a eleitora ou o eleitor será identificado pela urna eletrônica por meio do reconhecimento de sua impressão digital. Segundo o Tribunal, esse sistema oferece mais segurança aos cidadãos, já que as digitais coletadas “garantem que cada pessoa seja única no Cadastro Eleitoral, afastando a possibilidade de um eleitor se passar por outro na hora de votar”.

Desde o lançamento da campanha, em 22 de janeiro, outras sete ações já foram realizadas no estado. As estações Carioca, do MetrôRio, e Central, da SuperVia, o Bangu Shopping, o shopping Pátio Alcântara, ParkShoppingCampoGrande e o Fórum de Justiça, em Belford Roxo, já receberam guichês itinerantes .



Apesar disso, muitos eleitores ainda não aderiram à biometria. Em fevereiro, o TRE-RJ divulgou que cerca de 4,3 milhões de pessoas ainda não tinham a digital cadastrada.



Os interessados em realizar a biometrização podem ir ao Shopping Boulevard, que fica na Rua Barão de São Francisco 236, em Vila Isabel, entre terça (19) e quinta-feira (21). Além da campanha itinerante, todas as 165 zonas eleitorais (cartórios) e 18 Centrais de Atendimento ao Eleitor (CAEs) do estado estão realizando o cadastramento das digitais, até o dia oito de maio, data do fechamento do Cadastro Eleitoral. Os locais funcionam nos dias úteis, das 11h às 17h.



Os eleitores que não sabem se já coletaram a biometria podem realizar uma consulta no site do TRE-RJ. Para conferir se é preciso fazer o cadastramento, basta digitar o CPF no site ou ligar para (21) 3436-9000, entre segunda e sexta-feira, das 11h às 19h.

Apesar do foco na biometrização, durante a campanha itinerante o TRE também vai oferecer outros serviços, como a emissão do título de eleitor.