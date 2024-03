O homem foi preso em flagrante e o carro encontrado com marcas de sangue - Reprodução

O homem foi preso em flagrante e o carro encontrado com marcas de sangueReprodução

Publicado 18/03/2024 12:32

Rio - Uma mulher foi arrastada e atropelada pelo ex-companheiro em Itaipuaçu, na Região Metropolitana do Rio, na tarde deste domingo (17). Na ação, o homem foi preso em flagrante e o veículo apreendido foi encontrado com marcas de sangue. A vítima, Ana Patrícia Araújo Magalhães, 43 anos, está internada com quadro de saúde estável no CTI do Hospital Municipal Che Guevara, em Maricá.



Mulher é atropelada por ex-companheiro em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Momentos antes, ela havia sido arrastada e jogada no chão. O homem foi preso em flagrante.#Crime #Feminicidio #Prisao #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/MXvdH8McOw — Jornal O Dia (@jornalodia) March 18, 2024 Imagens registraram o momento em que ela estava sentada em uma calçada quando o homem jogou o veículo em sua direção. Minutos antes, a vítima havia sido arrastada pela rua com o carro em movimento e em seguida jogada no chão.

Ana Paula foi socorrida por moradores da região enquanto o suspeito fugia. Segundo a prefeitura de Maricá, ela foi atendida e realizou exames que constataram trauma na região torácica e fratura na fíbula, e está sendo avaliada pelas equipes cirúrgicas.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) foram abordados por populares durante patrulhamento sobre um acidente na Rua Circular, em São Bento da Lagoa, Itaipuaçu-Maricá. No local, os militares realizaram as buscas ao veículo e localizaram o suspeito, que foi preso e levado para a 76ªDP (Maricá).



Na delegacia, uma testemunha relatou que presenciou o momento em que Ana Paula estava sendo arrastada com parte do corpo para fora do veículo. Na ocasião, o vizinho achou que a vítima pudesse ter passado mal e que dirigia um carro automático, pois não havia visto o condutor.



"O carro prateado estava passando pelo local com a porta do banco do carona aberta e havia uma mulher posicionada com a parte de baixo dos membros dentro do carro, enquanto o tronco e membros superiores estavam se arrastando no chão. Inicialmente não vi ninguém na direção, porque o condutor era baixo e era quem segurava a vítima pela cintura. Imediatamente fui prestar auxílio a vítima, me colocando na frente do automóvel, mas fui surpreendido pela aceleração repentina do veículo, então vi que seria atropelado e desviei", diz um trecho do depoimento.



Logo após desviar do veículo, a testemunha viu o homem arrastando a cabeça da mulher no chão de propósito. Cerca de 20 metros a frente, ele a soltou no chão, momento em que o vizinho foi socorrê-la, a levando até a calçada.



"Ao socorrê-la viu que a vítima apresentava lesões na cabeça, rosto, braços e tórax. Que deixou a vítima sentada sobre a calçada do vizinho que é alta e correu para dentro de casa para pedir socorro e deixou a tia olhando a vítima, mas nesse lapso o condutor fez a volta ao final da rua e retornou com o carro até o local a calçada, passando com o carro por cima desta", diz mais um trecho do depoimento descrito na delegacia.



Ao retornar de dentro da casa e ver que a vítima tinha sido novamente atingida, o depoente

pegou sua motocicleta e foi atrás do autor do fato. Logo em seguida, ao ver que o suspeito era branco, baixo, de cabelos brancos, e que estava de camiseta marrom, shorts preto e chinelo da mesma cor, procurou a Polícia Militar, descreveu a situação e levou os agentes até o homem. No local, o suspeito identificado como Júlio César Magalhães foi encontrado fora do carro mexendo na mala do carro.



À reportagem não conseguiu contato com a defesa de Júlio. O espaço está aberto para manifestações.