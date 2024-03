SOS Serra reforça que seu galpão, no Quitandinha, está de portas abertas para receber doações - Reprodução Ação da Cidadania

Publicado 24/03/2024 14:28

Rio - A Ação da Cidadania entregou, na manhã deste domingo (24), doações para vítimas das chuvas em Petrópolis, na Região Serrana. A ONG SOS Serra recebeu os kits e fará a distribuição nos pontos de apoio da cidade. Além de alimentos, cobertores e produtos de higiene, as organizações irão distribuir kits de páscoa com chocolates para as crianças dos abrigos.Segundo a Ação da Cidadania, as prioridades foram os kits de higiene e limpeza e os colchonetes, a pedido das lideranças locais. Foram entregues também biscoitos, chocolate, cobertores, leite em pó, desodorante, sabonete, fralda, escova e pasta de dente.Em postagem nas redes sociais, o SOS Serra reforça que seu galpão, na Rua General Rondon, no Quitandinha, em Petrópolis, está de portas abertas para receber doações. A associação também informa que, para doar em dinheiro, o pix é (24) 99303-8885.

Segundo a Defesa Civil de Petrópolis, 535 ocorrências foram contabilizadas até as 11h50 da manhã deste domingo (24) . Dentre elas, 367 são de deslizamentos. O 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar (GBM) registrou nove vítimas resgatadas com vida no bairro Independência e no Caxambu. No Independência foram registrados quatro óbitos.