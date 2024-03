A dona do bufê, Renata Barros, publicou um vídeo nas redes sociais assumindo que não tem como entregar as festas - Reprodução / Redes Sociais

A dona do bufê, Renata Barros, publicou um vídeo nas redes sociais assumindo que não tem como entregar as festasReprodução / Redes Sociais

Publicado 27/03/2024 13:29 | Atualizado 27/03/2024 13:32

Rio - O sonho de celebrar um aniversário terminou em pesadelo na Baixada Fluminense. Um bufê tradicional de São João de Meriti fechou as portas e deixou dezenas de famílias no prejuízo. A dona do bufê, Renata Barros, publicou um vídeo nas redes sociais assumindo que errou e disse que não tem como entregar as festas.



Uma das vítimas, Yara Lopes, contou que adquiriu um pacote com o bufê para o aniversário de um ano da afilhada que aconteceria no último dia 17. "Quando minha comadre pegou o celular para entrar em contato, o número já estava desativado. A Renata disse que não trabalhava mais com festas, pediu para mandarem e-mail, mandamos e nenhuma resposta. Fomos até o local que ela tinha passado o endereço e os vizinhos disseram que ela não apareceu lá e que muitas pessoas já tinham ido procurar", contou nas redes sociais.

Outra cliente, Kay Silva, também relatou a frustração por não conseguir comemorar o aniversário como tinha planejado. "Minha festa toda paga e ela resolve sumir, estamos desesperados. Alguém tem notícia sobre a Renata? Frustrou os sonhos de várias pessoas, tornou um dia alegre um pesadelo para nós que com muita luta trabalhamos pra fazer uma festinha", desabafou.

A dona do bufê declarou falência no último dia 15 e deixou os clientes sem o serviço contratado. Segundo o comunicado que ela postou nas redes sociais, a empresa quebrou e ela não tinha como cumprir os contratos.

Renata Barros afirmou que está com dívidas e não sabe o que fazer para cumprir com os contratos fechados. "Eu não vou desaparecer em relação às minhas dívidas, eu lutei até onde eu pude, mas estou totalmente sem rumo e sem saber o que fazer. Eu vendi carro para cumprir festa, eu vendi moto pra pagar dívida e cumprir festa. Eu lutei, peguei dinheiro emprestado com todo mundo que eu pude e mesmo assim eu falhei. Inclusive, eu estou devendo as pessoas que trabalharam comigo", relatou.

Renata disse, ainda, que está priorizando devolver o dinheiro de clientes que possuem pacotes já fechados. "Mais uma vez venho aqui para dizer que falhei, errei e lesei as pessoas. Isso não tem perdão e se fosse para me esconder não ficaria o tempo todo admitindo que errei e falhei. Preciso priorizar todas as pessoas que tem eventos fechados já, mas não esquecendo dos demais. Tenho noção do que preciso devolver", escreveu.

As vítimas se reuniram e criaram um grupo com cerca de 50 clientes que afirmam ter contratado o mesmo bufê. A maioria das vítimas registrou boletim de ocorrência. Procurada, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento e que diligências estão sendo realizadas para apurar os fatos.