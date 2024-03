Testemunhas reconheceram o autor dos disparos - Reprodução

Publicado 27/03/2024 12:23 | Atualizado 27/03/2024 13:32

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (27), o dono de um ferro-velho identificado como José Edson Ferreira Ramos por matar um prestador de serviços por causa de uma dívida de R$ 50. Ele deve responder por homicídio qualificado. O caso aconteceu em maio do ano passado, no bairro Figueira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Segundo as investigações, a vítima, Yan Guilhermino De Jesus, havia prestado um serviço para o dono do ferro-velho e o crime foi praticado em razão de uma discussão ocorrida entre os dois. O rapaz cobrou o pagamento de R$ 50 pelo trabalho prestado durante três dias, que não foi pago pelo autor do crime.



Na ocasião, a vítima foi atingida na Rua Major Sá Freire e morreu na hora. Edson chedgou ao local no banco do carona de um veículo de aplicativo, desceu do carro e atirou contra Yan. Em seguida, fugiu.

Apesar de José Edson negar a autoria do homicídio, duas testemunhas o reconheceram como tendo sido o autor dos disparos. O caso estava sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



A reportagem não conseguiu contato com a defesa do acusado. O espaço está aberto para manifestações.