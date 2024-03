A mostra 'Maternidade na Diversidade' é promovida pelo Projeto Empodera, do Instituto Incluir - Divulgação/Jayme Rocha

Publicado 27/03/2024 13:22

Rio - A exposição de fotos "Maternidade na Diversidade" do Instituto Incluir será aberta na próxima segunda-feira (1º), na Biblioteca Parque RJ, no Centro do Rio. Organizada pelo projeto Empodera, a mostra registra em preto e branco a relação de amor entre mães e seus filhos, crianças, jovens e adultos com algum tipo de deficiência. A entrada é franca.

Assinada pelo fotógrafo Jayme Rocha, a exposição tem 60 imagens com o protagonismo das mulheres que cuidam dos seus filhos e filhas. "Nossa proposta é dar protagonismo a mulheres que lutam por uma sociedade mais justa para seus filhos e filhas e para todas as pessoas, sem deixar de lado a ternura, a beleza, seus anseios e desejos", explicou a fundadora-presidente do Instituto Incluir, Carina Alves.

Ainda segundo ela, a mostra dialoga sobre a representatividade feminina nessa relação de cuidado com os filhos com deficiência. "O tema da exposição pretende dialogar com a representatividade feminina junto aos seus filhos e filhas, assim como com um movimento de cuidado com quem cuida, temáticas que norteiam o cotidiano de mães de pessoas com deficiência”, detalha Alves.



Igualdade de gênero

O projeto Empodera responsável pela exposição também oferece programas de qualificação audiovisual para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social. São oferecidas aulas práticas, presenciais e em vídeo, com técnicas de filmagem, produção de conteúdo e edição no celular.

"O objetivo é que essas mulheres se tornem aptas a contar em vídeo suas histórias de vida bem como a impulsionar seus pequenos negócios para gerar renda", explica o projeto.

As cursistas são selecionadas pela Secretaria Municipal de Cidadania e Habitação, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Em 2023, a iniciativa foi implementada em Goiás, nas cidades Caçu e Cachoeira Alta, e em Minas Gerais, em Paracatu.