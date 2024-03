Pão de Açúcar e Cristo Redentor são pontos mais procurados por turistas - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 27/03/2024 13:39 | Atualizado 27/03/2024 17:02

Rio - Uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) identificou o perfil dos turistas estrangeiros e brasileiros na cidade do Rio no Carnaval deste ano. O resultado das entrevistas feitas com 1.400 pessoas entre os dias 5 e 19 de fevereiro foi divulgado nesta quarta-feira (26), no prédio da Fecomércio RJ, no Flamengo, Zona Sul do Rio. O levantamento apontou que os maiores visitantes da capital na folia foram argentinos e americanos.

O instituto ouviu 791 turistas estrangeiros e 609 brasileiros na orla entre Copacabana e Barra da Tijuca e nos quatro dias de desfile na Marquês de Sapucaí. Segundo a sondagem, os argentinos são maioria (16,3%) entre os estrangeiros, seguidos dos norte-americanos (13,1%) e dos chilenos (12,5%).

Consultor da Fecomércio RJ, Otavio Leite apresenta pesquisa sobre turismo no Carnaval do Rio Beatriz Perez/ Agência O DIA



Dos 56,5% turistas estrangeiros ouvidos, 55,5% são do continente americano. A Europa, com 38,8%, é a segunda colocada. Os franceses (7,5%), os ingleses (7,2%) e os portugueses (4,3%) são os europeus que mais procuram o Rio no período de Carnaval.

O consultor da presidência da Fecomércio, Otavio Leite, afirmou que a pesquisa apresentou uma oportunidade para intensificar o turismo americano no Rio de Janeiro. "Trazer mais turistas é fundamental. A pesquisa revelou que os argentinos são os primeiros, depois os norte-americanos. Nesse período de novembro a março há um incremento de oferta de voos dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro. Em abril, algumas companhias tiram voos. Ali tem um ponto a ser explorado, ou seja, ações do governo municipal, estadual e federal para que esses voos se tornem regulares", destacou.



Entre os brasileiros, que correspondem a 43,5% dos entrevistados, o Rio de Janeiro é mais visitado por paulistas (25,3%), seguidos dos mineiros (20%) e gaúchos (13,3%).

A esmagadora maioria (91,8%) visitou o Rio a lazer, férias e por conta do Carnaval. A maior festa popular do país é responsável por 30,2% desse total.



De acordo com a pesquisa, 58,1% dos entrevistados já haviam visitado o Rio de Janeiro anteriormente, contra 49,1% que estiveram na cidade pela primeira vez. Dos turistas que já visitaram o Rio antes, 27,7% disseram que estiveram na cidade mais de dez vezes.



Movimentação financeira

A pesquisa do IFec RJ mostra que o impacto direto na economia do Estado do Rio com gastos como hospedagens, restaurantes, entretenimento e compras de produtos é de R$ 2,35 bilhões. Já a movimentação financeira de turistas brasileiros e estrangeiros nos setores relacionados ao turismo é de R$ 6 bilhões.



Entre os visitantes, 12,4% dos turistas disseram que o Rio é um destino barato ou muito barato. Já 40,3% consideraram caro ou muito caro. 47,4% não acham nem caro nem barato.



Atrações turísticas

Perguntados sobre três pontos turísticos que visitaram ou pretendiam visitar, o Cristo Redentor foi o mais citado (62,6%), seguido do Pão de Açúcar (48%) e praias (18,6%).



O Sambódromo da Marquês de Sapucaí foi citado por 14,9% dos entrevistados, enquanto o Maracanã por 9,4%.



Serviços

Os turistas também avaliaram a experiência em relação aos serviços prestados no Rio. 81,7% disseram que ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos com a diversidade, disponibilidade e qualidade do comércio.



Sobre a qualidade dos serviços nos alojamentos e acomodações, 85,5% ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos.



A gastronomia também agradou a 84,4% dos entrevistados, enquanto a hospitalidade foi satisfatória para 87,4%. Ainda sobre consumo, 88,9% dos turistas estrangeiros e nacionais disseram que têm o hábito de consumir produtos típicos vindos de fornecedores locais.



A sinalização, disponibilidade e qualidade das informações turísticas satisfez 76,9%. 88,5% dos entrevistados ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos com as ofertas culturais, como pontos históricos, museus, espetáculos e tradições.



Já 81% afirmaram ter ficado satisfeitos ou muito satisfeitos com a acessibilidade e o transporte. A limpeza, o clima e a beleza do ambiente natural agradou a 78,3% dos entrevistados.



Hospedagens e hotéis sustentáveis



Hospedaram-se em hotéis 46,6% dos turistas, enquanto 31,9% pernoitaram em imóvel ou quarto alugado via plataformas digitais. A média de permanência dos turistas no estado é de oito dias, sendo de nove dias para estrangeiros e sete, para brasileiros.



De acordo com a pesquisa, 74,4% dos entrevistados pelo IFec RJ acham importante ter opções de hotéis sustentáveis, que levam em consideração impactos sociais, ambientais e econômicos. 64,5% estariam dispostos a pagar mais caro por esse tipo de acomodação. Quando perguntados se buscaram opções de hospedagem sustentável, 20% dos entrevistados responderam que sim.



Indicações sobre outras cidades



Durante a estadia, apenas 35,5% dos turistas afirmaram que receberam indicações para visitar outras cidades, além da capital. 64,5% disseram não ter recebido qualquer indicação.



Segundo a pesquisa, 33,1% dos entrevistados disseram que visitaram ou pretendiam visitar outros municípios. O principal destino é Búzios (46,1%), seguido de Arraial do Cabo (35,3%), Angra dos Reis (30%), Cabo Frio (19,8%) e Paraty (16,8%). 43,5% responderam que visitaram ou pretendiam visitar mais de uma cidade.



Segurança



A pesquisa também quis saber dos turistas sobre a expectativa em relação à segurança pública no estado antes de viajar. Em uma escala de 1 a 5, em que 1 é nada seguro e 5 muito seguro, 42,6% tinham expectativa muito negativa. Ao avaliar a experiência no Rio, no entanto, 59,3% dos entrevistados disseram que estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com a segurança pública. Já 16,9% ficaram insatisfeitos ou muito insatisfeitos.