Mulheres trocaram socos e puxões de cabelo no metrô - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 30/03/2024 10:45

Rio - Duas mulheres se envolveram em uma briga, com socos e puxões de cabelo, dentro do metrô, nesta sexta-feira (29). A confusão aconteceu ainda pela manhã, na linha 2, entre as estações Engenheiro Rubens Paiva e Pavuna.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, uma das mulheres aparece já caída no chão, puxando o cabelo da outra envolvida na confusão. Nas imagens pelo menos três pessoas aparecem para tentar separar a dupla, sendo uma delas um segurança do MetrôRio.