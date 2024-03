Policiais e criminosos trocaram tiros durante uma ação para retirar barricadas da comunidade César Maia - Reprodução / Redes sociais

Publicado 30/03/2024 09:51

Rio - Um tiroteio entre policiais e criminosos assustou moradores da comunidade César Maia, em Vargem Pequena, na Zona Oeste, na noite desta sexta-feira (29). Segundo a Polícia Militar, os agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram atacados por um grupo de homens armados durante uma ação na região.

A equipe do 31° BPM estava fazendo uma operação para retirar barricadas dos acessos à comunidade, quando começaram os tiros. De acordo com a PM, após o confronto, os bandidos fugiram para dentro do César Maia e os policiais conseguiram retirar todos os obstáculos construídos pelo tráfico.

Nas redes sociais, em vídeos compartilhados por moradores, é possível ouvir os disparos e ver diversas viaturas da Polícia Militar. O Instituto Fogo Cruzado registrou tiroteio no conjunto, às 20h11. Já o perfil Onde Tem Tiroteio (OTT) divulgou relatos de tiros, às 19h30 e às 19h50. "Cuidado quem estiver indo para o César Maia. Está tendo maior tiroteio lá", escreveu um homem. "César Maia em guerra", disse outro.

Guerra entre CV e Milicia no conjunto Cezar Maia, PM ocupou a região no momento pic.twitter.com/DPQ2CPd1vo — Plantão Baixada RJ (@PlantaoBaixadaa) March 29, 2024

Em nota, a corporação informou que não houve registro de feridos durante a ação. A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Guerra na comunidade César Maia

No último dia 8 , cinco homens foram presos em flagrante por integrarem uma milícia privada e por porte ilegal de arma, no César Maia. Segundo a investigação, o grupo participava de confrontos com traficantes do Comando Vermelho (CV) pela disputa de território na comunidade.

Na ocasião, o delegado Rodrigo Coelho, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), disse que houve uma disputa recente entre milicianos e traficantes do CV. "Eles iniciaram confrontos por disputa territorial nessa localidade. O CV chegou a se estabelecer no local, mas a milícia conseguiu retomar. Em novembro ou dezembro [de 2023], descobrimos que estava tendo essa ação conjunta com atuação de milícia, cobrando comerciantes e o Comando Vermelho", explicou o delegado.



No dia 30 de janeiro , moradores da Zona Oeste tiveram uma noite de tensão. Milicianos e traficantes entraram em confronto pelo controle da área da comunidade César Maia, e os criminosos também trocaram tiros com policiais militares. Um suspeito ficou ferido e fuzil e granadas foram apreendidas.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que o confronto pôde ser ouvido por quem estava na Avenida Salvador Allende, que liga bairros, como Jacarepaguá, Curicica, Camorim e Recreio dos Bandeirantes, além de ser uma via que dá acesso à Linha Amarela e à Avenida Abelardo Bueno.