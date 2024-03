Durante a abordagem, os policiais encontraram um revólver com o suspeito - Divulgação / PMERJ

Durante a abordagem, os policiais encontraram um revólver com o suspeitoDivulgação / PMERJ

Publicado 30/03/2024 08:00

Rio - Agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) prenderam, na madrugada deste sábado (30), um homem armado, que tentou fugir do cerco policial na Avenida Brasil, na altura da Pavuna, Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito entrou na contramão da via, mas foi detido momentos depois. Durante a abordagem, os militares encontraram um revólver calibre .32.

Procurada, a PM ainda não deu mais detalhes sobre a dinâmica da ocorrência.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 39ª DP (Pavuna), onde ficará à disposição da Justiça.