Mulher foi presa com farda do Exército e caderno de anotação do tráfico - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 31/03/2024 08:02

Rio - A Polícia Militar prendeu uma mulher, que não teve a identidade divulgada, na madrugada deste domingo (18), com uma farda militar, munições e drogas. A criminosa foi localizada no Morro do Tirol, na Freguesia, na Zona Oeste.

De acordo com a PM, a prisão foi realizada por equipes do 18º BPM (Jacarepaguá), que apreenderam uma farda do Exército, 78 munições de fuzil e um carregador de pistola, além de 600 trouxas de maconha e dois cardenos de anotações do tráfico de drogas. O caso foi encaminhado para a 32ª DP (Taquara).