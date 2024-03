Suspeito tentou furtar 50 metros de cabo de energia - Reprodução / PM

Publicado 31/03/2024 10:16

Rio - Um homem com sete anotações criminais foi preso furtando cabo de eletricidade, neste domingo (31), em Jacarepaguá, Zona Oeste da cidade. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18°BPM flagraram o momento em que o suspeito levava 50 metros de fio, na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, no bairro da Taquara, na Zona Oeste.



Além do preso, os PMs ainda apreenderam ferramentas e facas.

A corporação não informou o motivo das anotações criminais do detido, nem para qual delegacia ele foi encaminhado.