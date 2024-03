Na ação, os policiais apreenderam 10 bombas, 720 pinos de cocaína, 50 pedras de crack e dois rádios transmissores - Divulgação / PMERJ

Publicado 31/03/2024 10:49

Rio - Agentes do 14º BPM (Gericinó) prenderam, na manhã deste domingo (31), dois suspeitos com 10 bombas, 720 pinos de cocaína e 50 pedras de crack, na comunidade do Muquiço, na Zona Oeste.

Segundo a Polícia Militar, os homens foram abordados no interior da comunidade, que fica no bairro de Deodoro. No local, além das bombas e das drogas, os militares também apreenderam dois rádios transmissores.

Os suspeitos, que não tiveram a identidade revelada, foram levados para a 33ª DP (Realengo), onde ficarão à disposição da Justiça.