Os agentes, com o apoio de cães policiais, apreenderam cerca de 7 kg de drogas em um esconderijo do tráfico - Divulgação / PMERJ

Publicado 31/03/2024 11:43 | Atualizado 31/03/2024 12:50

Rio - Policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam, na tarde deste sábado (30), cerca de 7 kg de drogas durante uma operação na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte.

Os responsáveis por levarem os agentes ao esconderijo do tráfico, onde estavam os entorpecentes, foram os cães policiais Frozen e Electra. Segundo a Polícia Militar, todo o material apreendido foi encaminhado à 25ª DP (Engenho Novo).

Neste Domingo de Páscoa (31), a equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) ficou posicionada em pontos estratégicos no entorno do Jacarezinho. De acordo com a PM, blindados deram apoio aos militares. No entanto, não houve operação no interior da comunidade.