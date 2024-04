Jovens estavam em duas motos quando foram atropelados pelo veículo - Reprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 02/04/2024 11:05 | Atualizado 02/04/2024 11:06

Rio - Quatros jovens que estavam em duas motos foram atropelados por um carro, na noite do último domingo (31), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O grupo alega que o motorista do veículo os atropelou de propósito após um desentendimento na saída de uma festa.



Pedro Henrique Moutinho, de 21 anos, e outros três amigos estavam saindo de um show no MACquinho, no bairro Ingá, quando teve início a discussão no estacionamento do local. Segundo a vítima, na hora de ir embora, o rapaz impediu a passagem do grupo. "Eu e meu amigo fomos pegar as motos e ele entrou na minha frente e não deixou eu passar, ficou falando que não ia sair da frente e que se eu quisesse passar, deveria passar por cima dele, mas eu continuei pedindo licença e questionando quem ele era. O amigo dele tirou ele e fomos embora", relatou o jovem ao DIA.



No entanto, segundo as vítimas, o homem seguiu o grupo por 8 km até a Rua Doutor March, no bairro Barreto, e jogou o veículo em cima dos meninos. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o motorista atropela o quarteto e foge correndo. "Ele foi atrás, encontrou a gente e jogou a gente pro alto, ele podia ter tirado nossas vidas. E depois ainda veio correndo atrás de mim e disse que ia me matar", contou.

Jovens são atropelados após discussão em saída de festa em Niterói.#ODia



Créditos: Reprodução pic.twitter.com/RkxRKUy52e — Jornal O Dia (@jornalodia) April 2, 2024



As vítimas sofreram ferimentos leves, foram socorridas e encaminhados ao Hospital Azevedo Lima, em Niterói. Todos já receberam alta.

O pai de Pedro Henrique, Vanerson Gomes, de 46 anos, disse que o filho poderia ter morrido e descreveu a situação como um livramento de Deus. "Ele poderia estar bem pior, foi um livramento de Deus. Isso não pode ficar impune e nem deve ser registrado como lesão corporal, isso foi tentativa de homicídio. O cara bêbado fez isso propositalmente em cima de quatro jovens. Meu filho poderia estar paraplégico ou ter morrido, e isso não pode ficar assim. Agora, a gente está correndo atrás pra conseguir identificar ele porque não sabemos nem o nome dele. Ele tem que pagar pelo o que ele fez e a gente está atrás de justiça", afirmou ao DIA.

Os jovens registraram o caso na 78ª DP (Fonseca). Procurada, a Polícia Civil informou que uma vítima foi ouvida e a investigação está em andamento para identificar o condutor do carro e esclarecer o ocorrido.