Armas, dois rádios comunicadores, duas motocicletas e um carro foram apreendidos - Divulgação

Armas, dois rádios comunicadores, duas motocicletas e um carro foram apreendidosDivulgação

Publicado 02/04/2024 06:59

Rio - Três criminosos armados com duas pistolas e um revólver foram presos em flagrante após confronto com policiais militares na Estrada Bougainville, no Anil, na Zona Oeste, na madrugada desta terça-feira (2). Segundo a corporação, na ação, um corpo foi encontrado no porta-malas do veículo utilizado por eles.

Ainda de acordo com a PM, agentes 18° BPM (Jacarepaguá) estavam em patrulhamento na região quando foram atacados a tiros por um grupo de homens armados, que estava no interior de um automóvel.

Com eles, além das armas, foram apreendidos dois rádios comunicadores, duas motocicletas e um carro. A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara). O corpo ainda não foi identificado.

A região onde ocorreu o confronto fica próximo a Rua Araticum, conhecida como ‘Rua da Morte’, devido ao alto índice de homicídios no local. O Anil e a comunidade vizinha, Gardênia Azul, têm sido alvo de constantes confrontos por conta da disputa de território que acontece na região.