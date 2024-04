O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Divulgação

Publicado 07/04/2024 17:42

Rio - Um corpo foi encontrado dentro do parta-malas de um carro, neste sábado (6), em Pedra Guaratiba, na Zona Oeste. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 27º (Santa Cruz) faziam patrulhamento pela Estrada Capoeira Grande quando perceberam ocupantes de um veículo em atitude suspeita. Em seguida, no momento da abordagem os suspeitos fugiram em direção a mata. Após buscas, os policiais encontraram o carro abandonado com um homem em óbito.



De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realiza diligências para apurar a autoria e a motivação do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para confirmação da identidade da vítima.