A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, neste domingo (07/04), policiais militares do 41º BPM (Irajá) foram informados a respeito de disparos de arma de fogo no interior da comunidade Terra Nostra e Bairro 13, em Costa Barros. De acordo com o comando da unidade, o policiamento segue reforçado na região.