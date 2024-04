Mais de 20 aves foram apreendidas apenas neste fim de semana - Divulgação

Publicado 07/04/2024 14:35 | Atualizado 07/04/2024 16:09

Rio - A Polícia Militar realizou uma série de fiscalizações no sábado (6) e neste domingo (7) em feiras livres do estado do Rio. As ações resultaram na apreensão de mais de 20 aves e nove jabutis, além da detenção de quatro pessoas.

Só neste domingo (7) os agentes apreenderam 12 pássaros que estavam sendo vendidos em um comércio ilegal de animais silvestres em uma feira da Tijuca, Zona Norte.

No sábado (6), as ações foram realizadas nas feiras de Honório Gurgel, Zona Norte, Realengo, Zona Oeste, e Gradim, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Durante a fiscalização, quatro pessoas foram detidas, e mais 14 aves foram apreendidas, assim como os nove jabutis.