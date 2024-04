Carro de jogador do Flamengo roubado na saída do Maracanã - Divulgação

Publicado 07/04/2024 22:21 | Atualizado 07/04/2024 22:25

Rio - O meia-atacante do Flamengo Matheus Gonçalves foi assaltado na saída do Maracanã na noite deste domingo (7) logo após a final do Campeonato Carioca, onde o time rubro-negro conquistou o título por 1 a 0 contra o Nova Iguaçu . Segundo o jogador, além do seu carro e celulares, sua medalha também foi roubada.

Nas redes sociais, Matheus relatou que estava com a família descendo o Morro da Mangueira quando foi surpreendido pelos bandidos. "Colocaram fuzil na minha cara e da minha família. Minha irmã está arrasada. Não desejo isso para ninguém. Pior cena da minha vida", disse.

Apesar do susto, ninguém se feriu. Ainda na internet, o jogador postou prints de mensagens que apontam uma pessoa relatando a localização do seu carro. Segundo a testemunha, ele teria sido visto na Serra do Grajaú-Jacarepaguá com as quatro portas abertas.

Até o momento, a localização do veículo ainda não foi confirmada. Enquanto isso, Matheus pede para que devolvam seus pertences.



"Quem tiver algum contato, souber quem foi, só apresenta meus pertences, sei que bem material a gente ganha, mas a gente conquista com muito suor, tinha minhas coisas, muito roupa, minha medalha, tinha acabado de ser campeão. Só peço que devolvam", finalizou.