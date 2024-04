Segurança e policial precisaram conter a mulher que furtou o aparelho - Reprodução / Redes Sociais

Segurança e policial precisaram conter a mulher que furtou o aparelhoReprodução / Redes Sociais

Publicado 07/04/2024 12:58

Rio - Duas mulheres foram presas após furtarem um aparelho celular, na tarde deste sábado (6), em uma loja no Norte Shopping, no Cachambi, Zona Norte do Rio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma das suspeitas com tornozeleira eletrônica tentando se desvencilhar do segurança do estabelecimento e de um policial militar.

No vídeo, a mulher é contida e grita: "Socorro, me solta, me solta". Em outro momento, ela acerta um soco no rosto do segurança e, em seguida, ameaça dar uma joelhada no policial, que pergunta: "Vai me agredir? Tá maluca?". E a suspeita responde: "Vou, vou te agredir".

Segundo informações, foi roubar um aparelho de telefone no Norte Shopping e foi detida pelos seguranças. Acho que ela está com tornozeleira pic.twitter.com/FvGiZVSGMP — Informe RJO (@InformeRJO) April 6, 2024



A PM informou que agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para a ocorrência. De acordo com a corporação, os policiais foram até o local e detiveram as duas mulheres. A dupla foi encaminhada à 23ª DP (Méier), onde a ocorrência foi registrada.



Segundo a Polícia Civil, as suspeitas foram autuadas em flagrante por furto em estabelecimento comercial. Após as formalidades legais, serão encaminhadas ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.



Em nota, o Norte Shopping esclareceu que o segurança deteve a mulher acusada de praticar furto em uma loja quando ela tentava fugir, direcionando-a à Polícia Militar. O estabelecimento disse, ainda, que permanece à disposição das autoridades para contribuir com as investigações.

