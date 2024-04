Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem já em óbito - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 07/04/2024 15:31 | Atualizado 07/04/2024 15:50

Rio - Um homem, não identificado, foi executado a tiros, na tarde de sábado (6), na Rua Professora Amélia Pinto Chagas, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para a ocorrência e já encontraram o homem morto, usando um capacete. De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

homem apontado como integrante da milícia que atua em Sepetiba foi assassinado a tiros no mesmo bairro. Na ocasião, Samuel Luna Cerqueira, de 30 anos, foi encontrado sem vida no Largo do Arão, em Santa Cruz, Zona Oeste. No dia 26 de março, umno mesmo bairro. Na ocasião, Samuel Luna Cerqueira, de 30 anos, foi encontrado sem vida no Largo do Arão, em Santa Cruz, Zona Oeste.