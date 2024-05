Na ação, os militares apreenderam 21 papelotes de cocaína e 35 frascos de loló - Divulgação / PMERJ

Publicado 01/05/2024 11:03 | Atualizado 01/05/2024 11:06

Rio - Agentes do 6º BPM (Tijuca) prenderam, na manhã desta quarta-feira (1º), um homem com 35 frascos de loló e 21 papelotes de cocaína, na comunidade Mata Machado, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Militar, os policiais estavam fazendo um patrulhamento na região, quando decidiram abordar o suspeito. Após a apreensão do material, o homem foi detido por tráfico de drogas.

O preso, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 19ª DP (Tijuca), onde ficará à disposição da Justiça.

Procurada, a PM não deu mais detalhes sobre a ocorrência.