Mutirão, que aconteceu na Quinta da Boa Vista, ofereceu 2 mil vagas de emprego - Roberta Sampaio / Agência O Dia

Publicado 01/05/2024 15:07 | Atualizado 01/05/2024 15:54

Rio - No Dia do Trabalhador, a Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte, foi palco de um grande mutirão de empregos e serviços, promovido pelo programa "RJ para Todos", do governo do Estado. Centenas de pessoas participaram da ação social, que registrou 3.219 atendimentos. Desde o início da manhã desta quarta-feira (1º ), os interessados em vagas para diversas áreas se reuniram no local, sendo recebidos por uma equipe de recrutadores.

Foram oferecidos, ainda, serviços como orientação jurídicas, encaminhamento para cursos, emissão de documentos, orientações sobre os direitos do consumidor, além de ações de saúde, beleza e bem-estar.

O público também recebeu orientações sobre seguro-desemprego e conferiu palestras de conscientização sobre violência contra a mulher.

Para os organizadores, o mutirão, promovido pela Secretaria de Estado de Governo do RJ, ofereceu não apenas oportunidades de emprego. Ele se destacou também por reunir, em um só lugar, o acesso facilitado à documentação básica e outros benefícios. "A gente poder promover uma ação social no Dia do Trabalhador, com previsão de duas mil vagas e conseguir inserir uma população que está fora do mercado de trabalho, não tem preço. Conseguimos unir em um só lugar o acesso à documentação básica, a saúde, a beleza e bem-estar. Se a gente conseguir tirar as pessoas da reserva e levar para a parte ativa, se tornar uma pessoa inserida no mercado de trabalho a gente já vai ter alcançado nosso objetivo e já vamos conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. A gente vem para poder fazer uma ação social e impactar de uma forma positiva a população fluminense", enfatizou Gilvânia Coutinho, superintendente do programa "RJ Para Todos".

Centenas de candidatos se reuniram nos estandes para apresentar seus currículos e destacar suas habilidades. De jovens recém-formados a profissionais experientes, pessoas de todas as idades se juntaram com um objetivo comum. Com variedade de setores, desde o comércio até a tecnologia, os participantes tiveram a chance de buscar duas mil vagas.

Desempregada há dois anos, Jaqueline Marques, 39, buscava uma vaga de recepcionista ou de gestão de recursos humanos. "Já trabalhei nesses dois setores, então tenho experiência nessas áreas. Tenho feito bicos como cuidadora de idosos, mas depois que vi o anúncio do mutirão, achei que seria uma oportunidade de conseguir algo", disse.



Com seu certificado de banco de dados em mãos, João Paulo do Nascimento, 19, compareceu em busca de sua primeira oportunidade na área de Tecnologia da Informação. "Vou fazer 20 anos, e esse seria o meu primeiro emprego. Por um milagre, acordei cedo hoje e vi na TV o anúncio da feira, por isso vim. Meu objetivo agora é conseguir uma vaga nesse meio porque é onde quero trabalhar", ressaltou o jovem em entrevista ao DIA.



Andréa Ferreira da Silva, 48, buscava oportunidade em qualquer setor após enfrentar dois anos de desemprego. A moradora de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, contou estar pronta para construir um novo ciclo em sua carreira. "Não quero nada específico, eu procuro qualquer oportunidade para poder trabalhar. Eu tenho experiência com o público, já trabalhei como recepcionista e como auxiliar de serviços gerais, mas não cheguei a assinar carteira. A gente vai fazendo uns bicos para poder sobreviver, mas estou bem ansiosa e confiante. Quero sair daqui com alguma coisa e até algum curso profissionalizante de designer de sobrancelha, que é uma coisa que gosto muito", revelou.



A militar Ana Paula Santos Moreira, 36, foi ao evento para tentar a primeira identidade da filha, de 12 anos. "Eu fiquei sabendo pelo jornal de manhã, estava tomando café e minha filha, dormindo. Quando vi a notícia, vi que era uma boa oportunidade para resolver isso logo, uma vez que o agendamento no Detran é difícil, além de ter em poucos lugares e normalmente distante", explicou Ana Paula.



Guiada pela informação de uma página do bairro, a bibliotecária Deise Carias, 46, queria obter a segunda via da identidade e certidão de nascimento. Para ela, os serviços gratuitos deveriam ser ofertados mais vezes. "O menino que administra uma página de São Cristóvão, onde moro, publicou sobre esse mutirão e como eu moro perto, e precisava fazer a segunda via da identidade e da certidão de nascimento. Eu acho que é uma oportunidade única para todos e o bom é que as coisas estão funcionando de forma gratuita, isso deveria acontecer mais vezes, para além do Dia do Trabalhador", ressaltou.

Entre palestras, cursos e serviços de saúde e beleza, os participantes tiveram a chance de cuidar tanto de sua carreira quanto de sua saúde física e mental. Um casal de idosos decidiu passar no estande dedicado à verificação de pressão e glicose. "A gente verificou pressão e agora vamos para a glicose, e graças a Deus está tudo bem. Ainda vamos dar uma volta para conhecer os outros pontos, mas é bom poder ter isso aqui acessível, coisas que são básicas, mas estão difíceis de conseguir atualmente", disse a dona de casa Shirley Garcia, 67 anos, que estava acompanhada do marido, Mário Ramos Cardoso, 67.

Enquanto acompanhava sua filha na busca por emprego, a cuidadora de idosos Maria Padilha, de 48 anos, decidiu aproveitar o espaço de beleza disponível no local. Ela teve tempo para cuidar de si mesma, cortando o cabelo e fazendo as unhas, renovando a aparência. "Eu vim com a minha filha que está procurando emprego, eu ia só acompanhar ela, mas quando cheguei vi que tinha como fazer cabelo e unha, aproveitei para dar um jeito no visual enquanto ela espera a vez dela na fila. É legal demais poder essa oportunidade de utilizar esses serviços de graça", ressaltou.



"O objetivo de trazermos essa ação é ofertar vagas de empregos e reduzir a taxa de desemprego. Além de trazer oportunidades para a população", completou Mayra Sousa, subsecretária geral da Secretaria de Governo.

O encontro contou com a participação das secretarias de Trabalho, Desenvolvimento Social e Mulher, juntamente com a Cedae, Detran, Fundação Leão XIII, Procon, Defensoria Pública, PEP INSS, Firjan, Supervia e Superintendência Regional do Trabalho.



A programação na Quinta segue com diversos shows, promovidos pelo jornal O DIA. O grupo Pixote comandará a festa.