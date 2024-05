Deputado federal Carlos Roberto Rodrigues, conhecido como Bebeto - Reprodução

Deputado federal Carlos Roberto Rodrigues, conhecido como BebetoReprodução

Publicado 01/05/2024 16:13

Rio - O deputado federal Carlos Roberto Rodrigues, conhecido como Bebeto (PP), ficou no meio de uma troca de tiros após ser alvo de criminosos, nesta quarta-feira (1°), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



De acordo com informações preliminares, dois homens armados abordaram o parlamentar no momento em que ele passava na Avenida Comendador Teles, no bairro Vilar dos Teles. Um amigo do deputado, que seria policial, reagiu à abordagem e atirou contra os criminosos, gerando um confronto. Ainda não há informações sobre feridos.

Em entrevista à imprensa, o deputado contou que teria sido vítima de uma atentado. O parlamentar teria sido reconhecido pelos criminosos, que atiraram em sua direção.

"Eu vi que eles estavam armados e eles passaram e me olharam. Quando eles me olharam, eu gritei: "Se liga!". Na mesma hora, eles subiram a calçada e vieram na minha direção. Eu sou hiperconhecido. Não tem condições de não me conhecer, a não ser se não for dali. Eu tenho seis mandados de vereador aqui", contou.

A Polícia Militar informou que agentes do 21° BPM (São João de Meriti) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de assalto, em um dos acessos à comunidade Trio de Ouro. Segundo a corporação, os suspeitos do crime já haviam fugido do local no momento da chegada dos agentes.

O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti). Na delegacia, o deputado deu informações sobre o ocorrido alertando sobre a possibilidade de um atentado. Os agentes também apuram outras hipóteses, como tentativa de roubo. Nenhuma possibilidade foi descartada no momento.

Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias e a autoria do crime.



O deputado estadual Valdecy da Saúde (PL), que participou com Bebeto em ações em São João de Meriti, publicou uma mensagem de apoio ao parlamentar em sua rede social.

"Fiquei muito triste com o que aconteceu com o meu amigo, o deputado federal Bebeto da Veggi na manhã de hoje. Antes, estivemos juntos em dois compromissos: Venda Velha e Jardim Meriti. Prestei toda solidariedade a ele e o acompanhei na delegacia neste momento delicado. Esperamos que a polícia esclareça o mais rápido possível esse fato e agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo pela vida dele", escreveu.