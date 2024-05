Estragos após casa desabar em Vicente de Carvalho - Reprodução/BDRJ

Publicado 02/05/2024 08:16 | Atualizado 02/05/2024 11:32

Rio - Uma casa desabou na Rua Tupiniquins, altura do número 244, no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (2).



Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para o local às 7h. Não houve vítimas. Após o desabamento, outros quatro imóveis foram interditados.

Procurada, a Defesa Civil Municipal explicou que o local que desabou e as outras quatro edificações, de forma preventiva, foram isoladas com fitas após vistorias das equipes. O caso foi encaminhado para a Secretaria de Conservação e Comlurb. A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) também está prestando auxílio aos moradores.

Sem chuva e com altas temperaturas, ainda não se sabe o que motivou o incidente. No entanto, relatos apontam que a casa estaria em obra.