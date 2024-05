Agentes da 25ª DP e do Gaeco saíram para cumprir 11 mandados de busca e apreensão - Maria Eduarda Volta / Agência O Dia

Agentes da 25ª DP e do Gaeco saíram para cumprir 11 mandados de busca e apreensãoMaria Eduarda Volta / Agência O Dia

Publicado 02/05/2024 09:16 | Atualizado 02/05/2024 11:45

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil realizam, nesta quinta-feira (2), uma operação contra uma quadrilha que roubava carros de uma locadora de veículos, em Del Castilho, na Zona Norte. A Localiza estima um prejuízo de R$ 1 milhão.



As investigações tiveram início em setembro de 2023 quando duas pessoas foram presas em flagrante pelo furto de um carro da Localiza, que fica no estacionamento de uma rede de lojas, em Del Castilho.

A polícia descobriu que os criminosos alugavam carros de luxo por um curto período, acoplavam um rastreador no veículo, clonavam a chave e, após a devolução à locadora, rastreavam o carro e o furtavam, com o uso da chave clonada. Segundo as investigações, os veículos eram vendidos através das redes sociais por valores entre R$ 8 mil e R$ 11 mil.

Agentes do Grupo de Atuação Especializada no combate ao Crime Organizado (Gaeco / MPRJ) e da 25ª DP (Engenho Novo) saíram para cumprir 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a três pessoas investigadas em inquérito que apura os crimes de furto, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

"Essa é uma fase muito inicial da investigação, a gente está querendo impulsionar a investigação e fizemos uma tentativa para ver se conseguíamos apreender algum material que pudesse levar à conclusões mais contundentes e facilitasse a investigação, mas a verdade é que a gente já tem muita coisa reunida e certamente terá outras fases", explicou o delegado Marcos André Buss, titular da 25ª DP (Engenho Novo).

Os mandados expedidos pelo Juízo da 16ª Vara Criminal da Comarca da Capital estão sendo cumpridos em diversos endereços de São Gonçalo, Praça Seca, Nova Iguaçu, Anchieta, Bento Ribeiro, Pavuna, Nilópolis e Ricardo de Albuquerque.