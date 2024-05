Onda de calor está trazendo temperaturas típicas de verão para o outono - Cleber Mendes /Agência O Dia

Onda de calor está trazendo temperaturas típicas de verão para o outonoCleber Mendes /Agência O Dia

Publicado 02/05/2024 10:40 | Atualizado 02/05/2024 13:07

Rio - O Rio registrou, nesta quarta-feira (1), o dia mais quente dos últimos 20 anos no mês de maio. Segundo o Climatempo, a previsão é que as temperaturas continuem subindo. Nesta quinta (2), os termômetros devem chegar aos 37ºC na capital fluminense.

O recorde foi registrado na Vila Militar, com 36,7ºC. Anteriormente, o marco era de 2021. Já na Região Metropolitana, até às 17h desta quarta (1), Niterói era a região mais quente do Brasil, com máxima de 37,6°C.



A onda de calor deve continuar pelo menos até o dia 10 de maio. Segundo os meteorologistas, os próximos dias serão quentes com temperaturas máximas entre 3°C e 5°C acima da média para todo o território fluminense.

Previsão para os próximos dias

Nesta sexta-feira (3), em função dos ventos úmidos vindo do oceano para a cidade está previsto aumento de nebulosidade a partir do período da tarde. No entanto, não há previsão de chuva. Para o sábado (4) a previsão é de redução de nebulosidade a partir do fim do período da manhã, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem chuva.



No domingo (5) e na segunda-feira (6), o tempo segue estável e sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde em algum ponto da cidade.

Por que está fazendo tanto calor?

De acordo com o Climatempo, o sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera continua bloqueando o avanço das chuvas sobre o município, além de intensificar a circulação do ar, o que impede a formação de nuvens de chuva intensas e eleva ainda mais as temperaturas.

Segundo a empresa de meteorologia, nesta época do ano, o calor costuma ser menos intenso devido à menor incidência de radiação solar e dias mais curtos. No entanto, a onda de calor está trazendo temperaturas típicas de verão para o outono, desafiando as expectativas climatológicas usuais para o mês de maio.